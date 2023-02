Die 17. „Marottinale“ zeigt einen spannenden Querschnitt durch die Figurentheaterszene Deutschlands und der Schweiz.

Gruselig wird es in „The Dark Trullala“ von Sarah Wissner, wenn sich der Kasper selbstständig macht und das Beziehungsgefälle zwischen Puppenspielerin und Puppe aufbricht (Do, 2.3., 20 Uhr). „Du hast angefangen! Nein Du!“ ist ein Stück für Kinder ab drei Jahren über Streit, Frieden und Empathie – im Mittelpunkt stehen ein roter und ein blauer Kerl aus Knete, gespielt von Annegret Geist (Fr, 3.3., 10 Uhr). Im „Grand Hotel Grimm“ wollen die Berliner Stadtmusikanten einen entspannten Lebensabend verbringen – aber denkste, die Gäste aus der Grimmschen Märchenwelt haben es in sich (Fr, 3.3., 20 Uhr, Tollhaus).

Zur Late Night zeigen drei Berliner Schauspielstudentinnen ihr Stück „Scham – Lippen“ über Tabus und Schamgefühl in der Sexualität (Sa, 3.3., 22 Uhr). Das Berliner Theater Zitadelle hat neben dem Grimm-Hotel auch „Die gestiefelte Katze“ für Kinder ab vier dabei (Sa, 4.3., 16 Uhr). Das Theater O.N. aus Berlin erzählt „Frau Holle“) mit den Sounds eines Tiroler Hackbretts (Sa, 4.3., 11 Uhr). 14 Jahre vor Neil Armstrong beschließt eine kleine Maus, auf den Mond zu fliegen. Ob sie das geschafft hat und ob er wirklich nicht aus Käse besteht, verrät das Theater Ferdinande aus der Schweiz (So, 4.3., 16 Uhr).

Im norwegischen Dorf Glimmerdal gibt es nur ein Kind: Tonje. Eines Tages taucht eine fremde Frau auf – und diese Heidi bringt alles durcheinander. Neben Puppen spielen Die Exen hier auch mit umfunktioniertem Campingequipment und lassen Berge aus Schlafsäcken erwachsen (Sa, 4.3., 19 Uhr). Den weichen Abschluss bildet die verspielte Collage von Birte Hebold und Sarah Wissner: „Kissen – sonst nix!“ kitzelt die Träume der vergangenen Nacht aus den Federn. Ab vier Jahren (So, 5.3., 11 Uhr). -fd