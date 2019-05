18. Ettlinger Orgelfrühling

Der „Orgelfrühling“ an der Ettlinger Herz-Jesu-Kirche führt an ihren zwei Orgeln von der Barockzeit bis in die Gegenwart.

Videoprojektionen im Kirchenschiff machen die künstlerische Arbeit an den Pedalen und Manualen auch im Kirchenschiff erfahrbar. Am So, 5.5. geben die Kinder- und Jugendchöre an Herz-Jesu, angeleitet von Ingrid Köni und Ellen Moran, ein von Claudia Gehring konzipiertes Kinderkonzert mit dem Thema „Papageno, die Orgel und die Zauberflöte“ (15 Uhr, Eintritt frei). Eine Woche später, 12.5., 19 Uhr, gastiert mit Markus Eichenlaub der Organist des Hohen Domes zu Speyer mit „marianischer Orgelmusik“ von u.a. Bach, Buxtehude, Widor, Schubert und Enjott Schneider. -fd