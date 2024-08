18. Kammermusikwoche Maulbronn

Von So-Mi, 25.-29.8. öffnen die Maulbronner Meisterkurse wieder ihre Türen mit einem Abschlusskonzert (Do, 29.8., 19.30 Uhr).

Begleitet werden Konzert und Kurse von Bernd Glemser, Artist in Residence der „Klosterkonzerte“, sowie dem Schweizer Meistercellisten Patrick Demenga. Das Duo eröffnet auch die 18. „Kammermusikwoche“ von Bernd Glemser & Friends mit Werken von Bach, Beethoven, Schumann und Felix Mendelssohn (Fr, 30.8., 20 Uhr). Tags drauf spielt Glemser mit dem Gewandhaus Quartett Leipzig, einem der ältesten Ensembles seiner Art weltweit, ein Programm zum Thema Melancholie mit Werken von Beethoven, Schubert und César Francks Klavierquintett f-Moll (Sa, 31.8., 20 Uhr). Am Fr, 6.9. folgt um 20 Uhr ein Solokonzert von Glemser mit Sonaten von Beethoven und Schumann sowie Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“ in Originalfassung.

Zum Abschluss gibt’s ein Programm mit Werken für Klavier und Klarinette, seit der Romantik ein beliebtes Instrument. Interpreten wie Iwan Müller, Heinrich Baermann oder Richard Mühlfeld machten sie populär, für letzteren kehrte Brahms gar aus seinem Ruhestand zurück, um drei bis heute prägende Werke der Klarinettenliteratur zu komponieren. Solist ist Manfred Lindner, u.a. Gründer des Profive Bläserquintetts, Leiter des Consortium Classicum und Soloklarinettist des Orchesters der „Ludwigsburger Schlossfestspiele“ (Sa, 7.9.). -rw