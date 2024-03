18. Marottinale

Vier Tage ausgesuchte Gastspiele bei der „Marottinale“.

Los geht’s am Do, 7.3., 20 Uhr, mit Dorothee Carls „Artus und die Frauen der Tafelrunde“, das Kinderprogramm startet am Fr, 8.3. mit dem Stück „Das Neinhorn“ für Kinder ab vier Jahren (Fr, 8.3., 11 Uhr). Am Abend folgt der Top-Act des Festivals: Die Pyromantiker aus Berlin zeigen ihre skurrile Dinnershow „Menu d’amour“ (Fr, 8.3., 20 Uhr, Tollhaus).

Am Sa, 9.3. gibt’s für die Kids „Der Tag, an dem Louis gefressen wurde“ (11 Uhr, ab fünf) von Gustavs Schwestern aus Zürich. Den letzten Festivaltag eröffnet die bezaubernde „Königin der Farben“ (So, 10.3., 11 Uhr, ab vier). Zum Finale zeigt Uli Volland das Stück „Der kleine Angsthase“ (16 Uhr, ab vier). -rw