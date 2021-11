Abgesagt: 19. Argentinische Tango-Nacht

Für Tango-Tänzer weit über aus Baden-Baden hinaus ist diese Nacht von Siempre Tango und BBE längst eine feste Größe im Terminkalender.

Geboten ist eine ganz besondere Mischung aus Konzert, Show und Weltklasse-Tango-Paar-Ball. -pat

Die als 2G-Veranstaltung geplante 19. „Argentinische Tango-Nacht“ findet auch in diesem Jahr nicht statt. Dies haben die Veranstalter, die Baden-Baden Events GmbH und Siempre Tango, aufgrund der seit wenigen Tagen geltenden Alarmstufe beschlossen. Die „Argentinische Tango-Nacht“, die von ihrer intimen Mischung aus Shows, Ball und Konzert lebt, hätte vollständig unter Einhaltung der Maskenpflicht stattfinden müssen. Dies sei nicht mit der Idee dieser Veranstaltung zu vereinbaren, stimmen die Veranstalter überein. Die Absage sei deshalb unvermeidbar. Eintrittskarten können an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Die nächste „Argentinische Tango-Nacht“ findet am 26.1122 statt. Bereits am 5.+6.8.22 plant die Baden-Baden Events GmbH gemeinsam mit Siempre Tango die Neuauflage von „Tango im Wandelgang“ vor der Trinkhalle Baden-Baden.