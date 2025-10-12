2. Sinfoniekonzert

Nach einem katastrophal gescheiterten (Schein-)Ehe-Versuch zog sich Tschaikowsky 1878 in das Domizil seiner Mäzenin Nadeshda von Meck am Genfer See zurück.

Mit dem befreundeten Geiger Iossif Kotek komponierte er ein ebenso melancholisches wie hochvirtuoses Violinkonzert. Erst im Alter von 50 Jahren wagte sich Edward Elgar an eine Sinfonie – die Uraufführung 1908 wurde als „Brahms’ Fünfte“ gerühmt und nicht nur er selbst befand sein Werk als „wundervoll, durchdrungen von Schönheit“.

Es spielt die Badische Staatskapelle unter Dirigent Killian Farrell, Solistin ist Baiba Skride (Violine). -rw

So, 12.10., 11 Uhr; Mo, 13.10., 19.30 Uhr, Staatstheater, Karlsruhe

