20 Jahre „Karlsruher Schlosskonzerte“: Frau Dich! – Ein Festival

„Für Loïe!“ ist eine multimediale und spartenübergreifende Hommage an die Illusionistin und Tänzerin Loïe Fuller.

„Sie war ein Ereignis; Jean Cocteau nannte sie „das Phantom einer Epoche“. Ihr gelang es, die technischen Errungenschaften ihrer Zeit mit ihrem ganz persönlichen Tanzstil zu verbinden. Sie war besessen von Licht, experimentierte und erfand nebenbei die Farbscheiben für Bühnenscheinwerfer. Sie arbeitete mit Projektionen auf die Stoffbahnen ihres Kostüms und tränkte sogar die Stoffe mit fluoreszierenden Salzen, um besondere Effekte zu erreichen. Dafür konsultierte sie die Koryphäen ihrer Zeit, u.a. auch Thomas Edison und Marie Curie. Sie lebte offen mit ihrer Lebenspartnerin Gab Sorère, der sie auch alle Patente auf ihre Innovationen vermachte. „Wenn es uns gelingt, auch nur ansatzweise die positive Kraft, den unkonventionellen Elan dieser zu Unrecht fast vergessenen Persönlichkeit dem Publikum zu übermitteln, ist uns etwas gelungen.“

Das schreibt Regisseur Boris von Poser über das neue multimediale Stück der „Schlosskonzerte“, an dem im Rahmen der 70-jährigen Städtepartnerschaft Hélène Bleys und Jeannie Brie aus Nancy mit Videoprojektionen beteiligt sind. Darstellerinnen: Aglaia Bätzner (Musikalische Leitung/Klavier), Charlotte Bell, Sigrun Bornträger, Malika Reyad und Isabell Schmitt. Neben Musik von Komponistinnen wie Janet Beat, Mel Bonis, Lili Boulanger, Marthe Grumbach, Mathilde Kralik, Ruth Schönthal und Ethel Smyth gibt’s auch eine Uraufführung mit Kompositionen Slobodan Jovanovic. -rw