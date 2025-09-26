20 Jahre Karlsruher Schlosskonzerte: Frau Dich! – Ein Festival
Bühne & Klassik // Artikel vom 26.09.2025
Einen Lichtblick sondergleichen präsentieren Malika Reyad und ihre „Schlosskonzerte“ zum 20. Jubiläum.
Rund um die Aufführungen einer Salonoper ranken sich drei Monate lang von September bis Dezember bei freiem Eintritt hochkarätige Themenveranstaltungen. Trotz der grassierenden Kulturkürzungen der Stadt, wo auch der Projektförderung das Aus droht. Möglich ist dies nur dank zahlreicher engagierter Sponsoren, in deren Unternehmen die „Schlosskonzerte“ mit Salonkonzerten gastieren. Da das Schloss ab Herbst für ca. zehn Jahre wegen Renovierung schließt, wurden andere Spielorte gefunden wie die Festhalle Durlach und der Jazzclub.
Die Einführungsveranstaltung findet im Rahmen von „Room To Grow“ (s. sep. Text) in der Rotunde der Kunsthalle am Fr, 19.9. um 15.30 und 18.30 statt. Vorgestellt werden hier die Komponistin Pauline Viardot-Garcia und ihre Salonoper „Le dernier Sorcier“ („Der letzte Hexer“) mit Libretto von Iwan Turgenew und gezeigt, was die Komponistin und Sängerin mit Karlsruhe verbindet oder die spannende Geschichte der Aufführung ihrer Oper im Hoftheater Karlsruhe erzählt. Nach der Premiere eine weitere Aufführung, Eintritt frei. -rw
Premiere: Fr, 26.9., 20 Uhr; Sa, 27.9., 20 Uhr, Festhalle Durlach, Karlsruhe
