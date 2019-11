20 Jahre „Musik im Rathaus“

Das Kulturbüro präsentiert erneut eine Serie spezieller, facettenreicher Konzerte.

Pianistin Sontraud Speidel und das Quatuor Stanislas aus Nancy spielen am 20.11. ein Programm zum 200. Geburtstag von Clara Schumann. Das Duo Jilo mit Klarinettistin Julia Puls und Pianist Viktor Soos gewann 2019 den siebten Kammermusikwettbewerb der Stadt und spielt am 27.11. Elegien, Romanzen und Tänze von u.a. Reger und Milhaud. Studenten der HfM bilden das Blechbläserensemble Brasssurround, das unter Leitung von Lahnor Adjei am 4.12. u.a. Werke von Bach, Händel und Jim Parker intoniert.

Das Ensemble Serene Destination mit Gundula Jaene-Wahl, Gabriela Bradley und Slobodan Jovanović widmet sich am 11.12. Werken zwischen Renaissance und Barock. Den Schlusspunkt setzen am 18.12. die drei Konzertchöre des Cantus Juvenum (Mädchen/Knaben/Männer) mit„12 Days Of Christmas“. Eintritt frei. Einlasskarten nur Mo/Di/Mi vor den Konzerten ab 8 Uhr an der Rathauspforte. -rw