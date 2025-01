20 Jahre Remy-Mahler-Orgel

Einen kleinen, aber feinen Reigen an Konzerten hat KMD Raiser für das 20. Jubiläum der zweiten Orgel der Ev. Stadtkirche kompiliert.

Am Fr, 24.1. heißt es ab 19.30 Uhr „Pipes & Phones“ mit Peter Lehel (Saxofon) und Organist Peter Schindler.

Am Sa, 25.1. folgt ab 16 Uhr das Kinderkonzert „Tacky der Penguin“ mit Sebastian Kreutz und Christian-Markus Raiser samt anschließender Orgelführung für Kinder. Am Abend des 25.1., 19.30 Uhr, folgt das Festkonzert mit Reinhold Friedrich (Trompete) und dem Hausherrn an der Orgel.

Ein musikalischer Festgottesdienst (So, 26.1., 10.30 Uhr) mit anschließendem Empfang und am Abend um 17 Uhr ein Orgelkonzert mit Holger Gehring, (Kreuzkirche Dresden) beschließen die Feierlichkeiten. -rw