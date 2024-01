200 Jahre Bruckner

Das Sinfonieorchester des KIT eröffnet das Konzert zum 200. Geburtstag von Anton Bruckner mit dem beliebten Violinkonzert von Jean Sibelius.

Solistin ist Felicitas Schiffner, die noch vom Violinkonzert von Johannes Brahms in bester Erinnerung ist. Im Anschluss präsentiert Dirigent Tobias Drewelius Bruckners berühmte 9. Sinfonie, die der Komponist „dem lieben Gott“ widmete.

Wegen seines schlechten Gesundheitszustandes konnte Bruckner nur die ersten drei Sätze fertigstellen, er starb während der Arbeiten am vierten Satz. Dieser kommt im Konzert in der aktuellsten Revision von John A. Phillips (2022) zu Gehör, seit 1983 wurde an der Rekonstruktion gearbeitet. -rw