24. Internationaler Orgelsommer Karlsruhe

Heiße Sommerabende, kühle Kirche und virtuose Orgelmusik.

„Die sommerlichen Orgelkonzerte haben sich als beliebtes und überregional bekanntes Format etabliert“: Für Kirchenmusikdirektor Christian-Markus Raiser, Initiator und Künstlerischer Leiter, ist der „Orgelsommer“ 2020 eine „besonders große Freude und ein persönliches Anliegen“, verspricht er doch einen Hauch von kultureller „Normalität“: Mit zwei Konzerten pro Abend um 18 sowie 20.30 Uhr und nach Planungsstand je 99 Sitzplätzen und mit Videoübertragung auf Großbild kann man zwar das Besucherhoch der vergangenen Jahre nicht erreichen, auch Talk sowie Sektempfang (und die Lentner-Orgel in der Kleinen Kirche) müssen entfallen, aber ein Anfang ist gemacht, womit das Festival „einen Beitrag aus dem kulturellen Shutdown leistet“, wie Raiser nicht ohne Stolz anmerkt.

Sechs international renommierte Orgelvirtuosen aus den USA, Frankreich, Tschechien und Deutschland bringen jeweils sonntags die beiden Stadtkirchenorgeln, die französisch-barocke Rémy-Mahler-Orgel und die romantische Steinmeyer-Orgel, zum Klingen. Nathan Laube, der junge amerikanische Shooting Star der Orgelszene, hat am 19.7. Werke von Bach, Beethoven, Mendelssohn und Brahms im Gepäck. Der Hamburger Organist und „Echo-Klassik“-Gewinner Christoph Schoener bringt am 26.7. Werke von J.S. Bach, C.Ph.E. Bach, Reger und Brahms zu Gehör. Einer der bekanntesten Organisten unserer Zeit ist Olivier Latry (Foto) aus Paris/Notre Dame. Er interpretiert am 2.8. Werke von Marchand, Bach, Escaich sowie eigene Kompositionen.

Der junge Essener Domorganist Sebastian Küchler-Blessing ist für die Musik an der Kathedralkirche des Ruhrbistums verantwortlich und mit Werken von Liszt und Improvisationen zu erleben. Für den 16.8. hat Hausherr Raiser ein Programm mit Werken von Mendelssohn, Vierne, Couperin und Bach zusammengestellt. Im Rahmen des Abschlusskonzerts am 23.8. wird die Organistin der bedeutenden Kathedrale St. Jacub/Prag, Irena Chřibková, Werke von Young, Bédard, Weinberger, Böhm und Storace spielen. -rw