25. Internationaler Orgelsommer

Mit dem Konzert von Sarah Kim (Paris) erlebte der Jubiläums-„Orgelsommer“ zum Auftakt eine musikalische Orgelsternstunde.

Den Auftakt der vier Konzerte im August bestreitet Christian-Markus Raiser, der für sein „Orgelsommer“-Jubiläum Werke von Clérambault, Bach, Saint-Saëns und Grison ausgewählt hat (So, 1.8., 20.30 Uhr). Stanislav Šurin aus Bratislava ist Gründer und Organisator mehrerer Orgelfestivals in der Slowakei und gastiert mit Werken von Bach, Eben und Šurin am Karlsruher Marktplatz (So, 8.8., 20.30 Uhr).

Mit Spannung erwartet wird Felix Hell (New York) am So, 15.8., 20.30 Uhr. Der 1985 in Frankenthal in der Pfalz geborene Hell ist u.a. Organist an der St. Peter’s Lutheran Church in Manhattan. Der junge Superstar der internationalen Organistenszene hat Werke von Grigny, Bach und Liszt im Gepäck. Alcee Chriss aus Dallas beschließt dann mit Werken von Bach, Reger, Sowerby und Whitlock den „Orgelsommer“ 2021 (So, 22.8., 20.30 Uhr). -rowa