25. Internationaler Orgelsommer

Die musikalisch hochkarätigen sommerlichen Orgelkonzerte in der kühlen Kirche haben sich als beliebtes und überregional bekanntes Format etabliert.

Sechs Konzerte locken vom 18.7. bis 22.8. in die Ev. Stadtkirche Karlsruhe. International renommierte Organisten aus Frankreich, Schottland, der Slowakei, den USA und Deutschland bringen die französisch-barocke Rémy-Mahler-Orgel und die romantische Steinmeyer-Orgel zum Klingen, dank Videoübertragung auf Großleinwand hat das Publikum die konzertierenden Organisten stets bestens im Blick. Der Initiator und künstlerische Leiter des „Ogelsommers“, Kirchenmusikdirektor Christian-Markus Raiser, hat zum Jubiläum gleich vier Jungstars der internationalen Orgelszene eingeladen. Felix Hell, New York und Alcee Chriss aus Dallas gastieren im August, Andrew Forbes am 25.7., der furiose Auftakt aber gehört Sarah Kim aus Paris.

Die in Sydney, Paris und Basel ausgebildete Organistin spielte u.a. mit dem Sydney Symphonie Orchestra, in der Kathedrale Notre-Dame oder der Westminster Abbey, in Mont St. Michel oder der Berliner Philharmonie. Zurzeit ist sie Organistin am Oratorium des Louvre in Paris, eine regelmäßige Zusammenarbeit verbindet sie u.a. mit dem L’Orchestre National de France. Kim hat Werke von Bach, Duruflé und Glass dabei. (So, 18.7., 20.30 Uhr). Werke von Byrd, Clérambaul und James MacMillan präsentiert der 28-jährige schottische Organist Andrew Forbes, der als Kirchenmusiker an der Kathedrale in Glasgow engagiert ist und bereits zahlreiche internationale Preise einheimste (So, 25.7., 20.30 Uhr).

Im August präsentieren sich dann Christian-Markus Raiser, der für sein „Orgelsommer“-Jubiläum Werke von Clérambault, Bach, Saint-Saëns und Grison auswählte ( So, 1.8., 20.30 Uhr), Stanislav Šurin aus Bratislava mit Werken von Bach, Eben und Šurin (So, 8.8., 20.30 Uhr), gefolgt von Felix Heil (New York) am So, 15.8., 20.30 Uhr. Der 1985 in Frankenthal in der Pfalz geborene Felix Hell ist u.a. Organist an der St. Peter’s Lutheran Church in Manhattan. Der junge Superstar der internationalen Organistenszene hat Werke von Grigny, Bach und Liszt im Gepäck. Alcee Chriss aus Dallas beschließt dann mit Werken von Bach, Reger, Sowerby und Whitlock den „Orgelsommer“ 2021 (So, 22.8., 20.30 Uhr). -rowa