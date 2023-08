27. Internationaler Orgelsommer

Nach dem tollen Start im Juli geht der 27. „Orgelsommer“ im August in seine zweite Runde.

In der gut gekühlten Kirche erklingen auf der französisch-barocken Rémy-Mahler-Orgel und der romantischen Steinmeyer-Orgel Werke von Bach bis Wagner. Durch die Videoübertragung auf Großleinwand hat das Publikum die Konzertierenden bestens im Blick. Der polnische Organist Roman Perucki gastiert am So, 6.8. mit Werken von Reger, Bach, Mendelssohn und Couperin. Perucki ist u.a. erster Domorganist an der Kathedrale in Danzig-Oliwa, wo er auch ein internationales Orgelfestival veranstaltet und Generaldirektor der Baltischen Philharmonie in Danzig.

Mit ihrem außergewöhnlich virtuosen Spiel hat die Organistin Isabelle Demers aus Montreal sowohl Publikum als auch Kritiker für sich gewonnen. Sie ist regelmäßig weltweit in den größten Konzerthäusern und Kirchen zu Gast. Schon mit ihrem Debütalbum gelang es Demers, ein breites Publikum auf sich aufmerksam zu machen. Sie spielt am So, 13.8. Werke von Reger, Bach und Wagner.

Das Abschlusskonzert am So, 20.8. bestreitet der Ingolstadter Organist Franz Hauk mit Werken von Reger, Bach und Franck. Franz Hauk wirkt als Chorleiter, Dirigent, Organist und Künstlerischer Leiter von Konzertreihen in Ingolstadt. Mit Vorliebe setzt er sich für die zeitgenössische Musik ein und regt immer wieder Kompositionsaufträge an.

Vor jedem Konzert erhält man beim „Blauen Sofa“ (19.30-20 Uhr) eine Einführung mit den MusikerInnen. -rw