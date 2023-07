27. Internationaler Orgelsommer

Virtuos mit Hand und Fuß!

Voller Betrieb: Die beiden Stadtkirchenorgeln, die französisch-barocke Rémy-Mahler-Orgel und die romantische Steinmeyer-Orgel, die eine adäquate Interpretation nahezu aller musikalischer Stilbereiche ermöglichen, sind im Sommer im Dauereinsatz dank sechs Konzertabenden von renommierten OrganistInnen aus Belgien, Kanada, Frankreich, Polen und Deutschland. Durch die Videoübertragung auf Großleinwand hat das Publikum die Konzertierenden bestens im Blick.

Da sich Max Regers Geburtstag 2023 zum 150. Mal jährt, wird der „Orgelsommer“ in Kooperation mit dem Max-Reger-Institut (MRI) veranstaltet. Zum Start gastiert am So, 16.7., 20.30 Uhr, Ignace Michiels aus Brügge mit Werken von Reger, Bach, Peeters, Jongen und Widor. Neben Lehraufträgen in Gent, Chicago und Brügge ist Michiels Organist der St.-Salvator-Kathedrale in Brügge. Am So, 23.7., 20.30 Uhr, ist Jean-Baptiste Dupont aus Bordeaux mit Werken von Reger, Strawinsky, Buxtehude, Bach sowie Improvisationen in der angenehm kühlen Stadtkirche zu erleben. Dupont, der auch selbst komponiert, gilt als einer der begabtesten Orgelimprovisatoren der jüngeren Generation und ist seit 2012 Organist der Kathedrale von Bordeaux. Er arbeitet an einer Gesamteinspielung der Orgelwerke Max Regers; mehrere Doppel-CDs sind bereits erschienen.

Christian-Markus Raiser ist seit 1996 Kantor und Organist der Stadtkirche sowie künstlerischer Leiter verschiedener dort angesiedelter Konzertreihen. Er leitet den Bachchor, den Kammerchor Coro Piccolo und die Singschule Cantus Juvenum Karlsruhe. Und ist der Kurator des „Orgelsommers“, den er einst aus der Taufe hob. Er bringt am So, 30.7., 20.30 Uhr, Werke von Reger, Bach, Grieg und Messiaen zur Aufführung. Vor jedem Konzert erhält man eine Einführung und kann beim „Blauen Sofa“ (19.30-20 Uhr) mit den Musikern ins Gespräch kommen. Mehr zu den Konzerten im August mit Roman Perucki (Danzig, 6.8.), Isabelle Demers (Montreal, 13.8.) und Franz Hauk (20.8.) in unseren Sommer-Doppelausgaben. -rw