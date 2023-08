27. Speyerer Gitarrensommer

Der „Speyerer Gitarrensommer“ steht seit über 25 Jahren für ausgesucht gute Gitarrenmusik sowohl von namhaften KünstlerInnen wie avancierten Newcomern, die alle Facetten des Instruments ausleuchten.

Der Begründer und Künstlerische Leiter des Festivals Christian Straube ist selbst Gitarrist, was das jedes Jahr aufs neue spannende Line-up erklärt, das den „Gitarrensommer“ europaweit bekannt gemacht hat. 2022 spielte Friedemann Wuttke aufgrund der Erkrankung seines Duopartners solo. Der Meister der klassischen Gitarre gibt zum Auftakt des Festivals ein Tangokonzert mit Lysandre Donoso am Bandoneon. Donoso ist ein Experte für die Musik Piazzollas und ein weltweit gefragter Bandoneonist (So, 10.9., 19 Uhr).

Am Mi, 13.9., 20.30 Uhr, gastiert dann mit Jacques Stotzem der Großmeister des Fingerpicking aus Belgien. Stotzem spielt auf einer Martin, die seinen Namen trägt und seit 2006 als Hommage an ihn produziert wird und erklärt seine melodischen Balladen und rasanten Fingerpickingstücke mit viel Humor.

Tags drauf betreten mit Michael Sagmeister (Gitarre), Thomas Heidepriem (Bass) und Michael Küttner (Drums) die Jazzheroes die Bühne. Sagmeister, der als 19-jähriger Autodidakt 1978 mit seinem Trio beim „Frankfurter Jazzfestival“ debütierte und seitdem mit der halben Jazzszene von Wolfgang Dauner über Albert und Emil Mangelsdorff bis Attila Zoller arbeitete, präsentiert u.a. sein neues Album „Story Board“ (Do, 14.9., 20.30 Uhr).

Am Fr, 15.9., 20.30 Uhr, vereint dann der belgische Musiker Karim Baggili die arabische mit der europäische Musiktradition und präsentiert feurigen Flamenco mit arabischen Skalen und Motiven. Baggili (geb. 1976) zählt den ganz Großen der internationalen Flamencoszene und hat sich auch als Oudspieler einen Namen gemacht. Er bringt mit seiner exzellenten Band das neue Album „Ocho Manos“ (zu Deutsch „Acht Hände“) mit nach Speyer.

Ein Highlight ist auch das Gastspiel der bretonischen Band Startijenn (Sa, 16.9., 20.30 Uhr): Startijenn, übersetzt „Energiegeladen“, sind in ihrer Heimat Kult, hier treffen traditionelle Celtic-Sounds auf Rap, Jazz auf Rock, Raï auf Punk. Das Konzert des Shootingstars an der klassischen Gitarre, Laura Lootens, bildet den Abschluss des hochkarätigen Festivals. Die 1999 geborene Künstlerin ist seit 2021 Dozentin an der Hochschule für Musik und Theater in München. Ihr Programm führt mit Werken von Malats, Albeniz, Rodrigo, D’Angelo, Castelnuevo-Tedesco und Giuliani von Spanien nach Italien (So, 17.9., 19 Uhr). -rw