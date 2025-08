29. Internationaler Orgelsommer Karlsruhe

Mit einer Schweizer Top-Organistin startet der im Juli toll angelaufene „Orgelsommer“ in der angenehm temperierten Stadtkirche in den August.

Suzanne Z’Graggen war zunächst Domorganistin in Solothurn und ist in Luzern Organistin an der Jesuitenkirche und Orgeldozentin an der Musikhochschule. Seit Beginn ihrer Karriere wurde sie vielfach mit Preisen ausgezeichnet; gleich mehrfach erhielt sie den Wiener „Musikpreis Madeleine de Blaireville“. Eine rege Konzerttätigkeit als Orgelsolistin und Jurorentätigkeit runden ihr musikalisches Schaffen ab. Z’Graggen bringt Werke von Bach, Schumann, Rogg sowie eine Uraufführung von Sverre Eftestol mit (So, 3.8.).

Eine Woche später läuft dann der Kurator des „Orgelsommers“, Christian-Markus Raiser, sicherlich zur Höchstform auf, denn neben Werken von Bach, Mahler, Laukvik, MacMillan und Vierne bringt er auch eine eigene Komposition zu Gehör. KMD Raiser, den man in Karlsruhe niemandem mehr vorstellen muss, ist als Organist, Kurator und vor allem auch als in ganz Europa wirkender Botschafter (Bachchor, Coro Piccolo) der Karlsruher Kirchenmusik ein wichtiger Player der europäischen Kirchenmusik (So, 10.8.).

Der Abschluss ist dann dem populärsten polnischen Organisten Przemyslaw Kapitula aus Warschau vorbehalten: Er gibt weltweit rund 120 Konzerte pro Jahr, sowohl solistisch als auch mit Orchestern und Chören. Der Spezialist für polnische Orgelmusik der Romantik ist daneben Initiator vieler Orgel- und Musikprojekte in Polen und leitet das internationale Orgelfestival „Die Orgel der Kathedrale“ in Warschau. Kapitula spielt Werke von Bach, Scheidt, Moretti, Nowowiejski und Boellmann (So, 17.8.). -rw