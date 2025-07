29. Internationaler Orgelsommer Karlsruhe

Der 29. „Internationale Orgelsommer“ vom 13.7. bis 17.8. präsentiert wieder sechs renommierte Organisten aus ganz Europa in der Ev. Stadtkirche.

Die Hälfte ist weiblich – eine hohe Zahl in der „Männerdomäne“ Orgel! Aber nicht zuletzt der riesige Erfolg der britischen Organistin Anna Lapwood, die 2024 die Stadtkirche bis auf die letzte Empore ausverkauft hat, zeigt, dass Frauen am Instrument ihren männlichen Kollegen (mindestens) in nichts nachstehen. An sechs Konzertabenden werden die Artists aus Italien, Frankreich, Norwegen, der Schweiz, Polen und Deutschland die beiden Orgeln der Kirche – die französisch-barocke Rémy-Mahler und eine romantische Orgel der Firma Steinmeyer – zum Klingen bringen. Dank Videoübertragung auf Großleinwand hat das Publikum die Konzertierenden bestens im Blick. Vor jedem Orgelkonzert gibt es in der Talkrunde „Das Blaue Sofa“ (19.30-20 Uhr) mit den Künstlern Einblicke ins Programm.

Zur Eröffnung spielt Giulio Mercati aus Mailand, Organist und Professor für Geschichte der Kirchenmusik in Lugano, der als Solist bereits in mehr als 20 Ländern weltweit auftrat. Er ist als Organist und Continuospieler bei bedeutenden Ensembles aktiv und konzertiert z.B. mit dem Orchester der Italienischen Schweiz, hat für Labels wie Naxos aufgenommen und ist Leiter des Vokalensembles San Bernardo sowie Gründer des Concentus Lucensis. Er bringt Werke von Bach, Duruflé, Vierne und Reger mit (So, 13.7., 20.30 Uhr). Sarah Kim aus Paris wuchs in Köln und Sydney auf. Sie gewann Wettbewerbe in Sydney, Newcastle und Paris und konzertierte in bedeutenden Kirchen Europas, u.a. in Notre-Dame, der Westminster Abbey und Versailles. Neben ihrer regen Konzerttätigkeit ist sie in Paris an der Kirche L’Oratoire du Louvre tätig. Die Organistin hat Werke von Buxtehude, Karg-Elert, Bartok und Saint-Saens im Gepäck (So, 20.7., 20.30 Uhr).

Von Paris nach Oslo: Victoria Ulriksen studierte Orgel in Leipzig und Norwegen, mit 15 gab sie ihr Debüt in der Osloer Kathedrale, 2023 spielte sie auf Skandinaviens einziger Cavaillé-Coll-Orgel in Kopenhagen. Sie konzertierte in Nidaros, Zürich, Uppsala, Haderslev, Amsterdam und Hasselt und natürlich auf Festivals wie „Oslo International“ oder „Nordic Church Music“. 2025 gibt sie über 50 Solokonzerte auch auf Festivals in Triest, Zürich, Västerås oder London. Ulriksen hat Werke von Bach, Bunk, Marchand oder Mozart im Programm (So, 27.7., 20.30 Uhr). Der „Orgelsommer“ geht im August mit Konzerten der vielfach ausgezeichneten Schweizer Organistin Suzanne Z’Gragge (Luzern, So, 3.8.), „Orgelsommer“-Kurator Christian-Markus Raiser (So, 10.8.) und Przemyslaw Kapitula (Warschau, 17.8.) in seine zweite Runde. -rw