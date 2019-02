3. Improfestival Karlsruhe

„Let’s Go International“, fordert das Improtheater-Ensemble Fem Fatale auf.

Und zwar sich selbst, das Publikum und auch die improvisierenden Kollegen, die zum „Improfestival“-Wochenende aus allen Himmelsrichtungen nach Karlsruhe kommen, um ihre Künste zu zeigen, sich auszutauschen und aus den Workshops und den Shows neue Anregungen mit nach Hause zu nehmen. Dieses Zuhause liegt in Polen, den Niederlanden oder dem UK, aber auch in Argentinien, Australien oder Kanada, weswegen man sich auf Englisch als gemeinsame Sprache geeinigt hat – sieben Shows werden auf Englisch gespielt; zusätzlich ist aber auch das deutschsprachige Double Feature „Move Over Baby“ und „Geladen & Entsichert“ (Sa, 23.2., 20 Uhr, Jakobus-Theater) vorgesehen.

Von der Pre-Show (Mi, 20.2., 21 Uhr, Marotte) mit den Gastgebern und ersten Gästen bis zum Abschlussabend (Sa, 23.2., 20 Uhr, Marotte) wird die komplette Bandbreite des Improtheaters gezeigt – die große Ensemble-Show mit Musik und Gesang ebenso wie intime Kammerstücke sowie Shows, die von berühmten Filmstilen- und -regisseuren wie der James-Bond-Reihe oder Quentin Tarantino beeinflusst wurden. Eins ist aber sicher: Improvisieren lautet das oberste Gebot! -bes