3. Sinfoniekonzert & A Soulful Christmas

Als „First Lady der estnischen Musik“ galt die in Tallinn geborene Ester Mägi, mit deren 1983 entstandenem sinfonischen Idyll „Bukoolika“ ihr Landsmann und Dirigent Hendrik Vestmann sein Konzert eröffnet.

Nach dem großen Erfolg seines „Adagio For Strings“ schrieb Samuel Barber 1939 sein Violinkonzert, dessen Spielbarkeit amtlich beglaubigt werden musste. Ein Wunschstück von Solist Janos Esceghy an der Violine, „Gänsehaut-Musik“ titelte der SWR. „Für mich beginnt Musik da, wo das Wort aufhört“, beschrieb Sibelius den neuen Weg, den er 1899 mit seiner ersten Sinfonie einschlug. Auf der „Pariser Weltausstellung“ erlebte der Komponist 1900 damit seinen internationalen Durchbruch.

Thomas Siffling begibt sich an der „Jazznight“ mit Band um Sängerin Menne Mulugeta auf eine emotionale Reise mit souligen Jazzinterpretationen klassischer und moderner Weihnachtslieder. -rw