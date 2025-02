3. Sinfoniekonzert – „Krieg & Versöhnung“

An jedem 23.2. wird in Pforzheim der Zerstörung der Stadt am Ende des Zweiten Weltkriegs gedacht.

Zum 80. Jahrestag spielen die Badische Philharmonie und das Südwestdeutsche Kammerorchester Benjamin Brittens berühmtestes Werk, das 1962 in der neuen Kathedrale von Coventry uraufgeführte „War Requiem“; das alte gotische Gebäude wurde 1940 von deutschen Bomben zerstört. Als Geste der Versöhnung komponiert, ist die Besetzung opulent mit Solisten und Kammerorchester, Chören und großem Orchester. -rw