30 Jahre Weibrations

Der netteste Lesbenchor Karlsruhes wird 30 und lüftet zum Jubiläum ungeahnte Chorgeheimnisse.

Was bringt Frauen dazu, sich mal in wunderliche, mal in schicke gelbe oder orangefarbene Konzertoutfits zu zwängen oder entstellende Perücken zu tragen? Was motiviert eine Chorleiterin, sich jeden Donnerstag einem Haufen schnatternder Sängerinnen auszusetzen?

Ist es wahr, dass Sängerinnen im Alt bevorzugt schwarze Unterwäsche anziehen und im Sopran die meisten Frauen Veganerinnen sind? Neben der Aufklärung wird auch noch gesungen. Anschließend gibt es Party mit DJane Le Frik. -rw