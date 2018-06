32. Karlsruher Schultheaterwoche

Bis aus Walldorf, Pforzheim, Östringen oder Villingen-Schwenningen reisen die jungen Theaterakteure an, die hier jede Menge Eigenproduktionen präsentieren.

Zum Start zeigt am Mi, 13.6. die Grundschule Aglasterhausen ab 11 Uhr ihr Stück „Ohne Worte (ab sechs Jahre), ab 17 Uhr folgt die offizielle Eröffnung mit Vorstellung der Gruppen, ab 19 Uhr zeigt die Stephen-Hawking-Schule Neckargemünd „Verlorene Spielzeit – Gewonnenes Zeitspiel“ (ab zwölf Jahre). Bis zum großen Finale am Mi, 20.6. um 19 Uhr mit Open Stage folgen dann in engem Takt Stücke für alle Altersklassen ab sechs Jahren.