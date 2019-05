33. Karlsruher Schultheaterwoche

Stückauswahl, Kulissenbau und die Suche nach dem passenden Kostüm, Text einstudieren und viele, viele Proben.

Bis ein Theaterstück dem Publikum vorgeführt werden kann, steht eine Menge Arbeit an. Die Teilnehmer der Schultheaterwoche wissen dies genau, schließlich haben sie das Prozedere schon selbst erlebt: Ihre Stücke sind schon aufführungsreif.

Junge Schauspielfans von der Grundschule bis zur Oberstufe am Gymnasium kommen im Sandkorn zusammen, um Theater zu spielen, die Stücke anderer anzuschauen, zu reflektieren und in Workshops mehr dazuzulernen. Die einzelnen Gruppen stellen sich am Nachmittag des ersten Tages vor, es folgen täglich mehrere Aufführungen, darunter viele Eigenproduktionen. Die Woche endet mit einer Abschlussveranstaltung samt Open Stage. -bes