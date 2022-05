33. Rossini in Wildbad Belcanto Opera Festival

1856 besuchte der Komponist Gioachine Rossini Bad Wildbad für einen Kuraufenthalt.

Seit 1989 erinnert das „Belcanto Festival“ an diesen Besuch und taucht den Schwarzwald-Ort im Sommer in Opern-Atmosphäre. Die 33. Ausgabe ist ein Stelldichein der Tenöre: Gleich 14 sind in vier Opern zu hören, allein die Hälfte davon ringt in „Armida“ um die Gunst der Zauberin. Mit Rossinis Zauberoper eröffnen die Festspiele am 15.7. in der Bad Wildbader Trinkhalle. Mit von der Partie sind u.a. Angela Meade und Michele Angelini als Rinaldo (weitere Aufführung 20.7.). Festival-Leiter Jochen Schönleber inszeniert Rossinis „Ermione“ an mehreren Abenden (16.+23.7.).

„Adina“ ist die einzige Farsa (oder Posse) von Rossini mit Chor, und erzählt die verworrene Liebesgeschichte von Adina und Selimo (17./22./24.7.). Sein sakrales „Stabat Mater“ zeigt, dass der italienische Komponist nicht nur Opern konnte – in Kombination mit Haydns „Trauersinfonie“ gedenkt die Aufführung im Baumwipfelpfad den Opfern der Pandemie (21.7.). Die Kurzoper „La leçon de chant électromagnétique“ von Jacques Offenbach entstand bei einer Soirée im Hause Rossini 1863 und ist Grundlage für einen komödiantischen Abend (19.+21.7.).

Teil des Rossini-Festivals sind seit Jahren die beliebten Meisterklassen. In den Abschlusskonzerten zeigen junge MusikerInnen ihr Können und haben die Chance, den „Internationalen Belcanto-Preis“ abzustauben (17.+23.7.). Das Duo Amabile präsentiert ein klangfarbenreiches Programm mit dem Titel „Fernweh“, gespielt mit Klarinette und Akkordeon (18.7.) und Margerita Gritskova singt, begleitet von Maria Prinz am Klavier, Lieder von Gaetano Donizetti (22.7.). Unter freiem Himmel entsendet die Serenade am Mauerischen Pavillon in die Nacht (21.7.) und mit dem Waldkonzert, Werken von Rossini und Mendelssohns „Sommernachtstraum“, enden die Festspiele 2022 (24.7.). -fd