35. Heidelberger Stückemarkt

Eines der bedeutendsten Festivals für zeitgenössische Dramatik und neue Autoren ist der „Heidelberger Stückemarkt“.

Beginnend mit der Premiere von Maryam Zarees Stück „Kluge Gefühle“ am 20.4., für das die Schauspielerin und Dramatikerin mit dem Autorenpreis 2017 ausgezeichnet wurde, stehen insgesamt 28 (Ur-)Aufführungen und szenische Lesungen auf dem Programm. 16 Inszenierungen sorgen für einen Querschnitt durch die deutschsprachige Theaterlandschaft, u.a. sind das Burgtheater Wien, das Gorki-Theater Berlin, das Schauspiel Leipzig, das Theater Basel mit Gastspielen vertreten.

Natürlich ist dessen Beziehung zum Norden des Landes Thema, etwa wenn Hwang Kim seinen Dokumentarfilm zum Pizzabacken über die Grenze auf nordkoreanische Schwarzmärkte schmuggelt (Screening mit Künstlergespräch am Do, 19.4., 19 Uhr, Kunstverein HD) oder die Yohangza Theatre Company Seoul „Romeo und Julia“ neu auflegt (So, 29.4., 18.30 Uhr, Marguerre-Saal). Das Ensemble Moment beschreibt in „Death Of A Mans Sale“ wie der globale Turbokapitalismus sein Unwesen in Südkorea treibt (Sa, 28.4., 18.30 Uhr, Zwinger 3).

Drei südkoreanische Stücke von Yanggu Yi, Jae-Yeop Kim und Yeon-ok Koh bewerben sich um den Internationalen Autorenpreis (Sa, 28.4., ab 13 Uhr, Alter Saal). Dieser wird zum Abschluss am So, 29.4. verliehen (21 Uhr, Alter Saal), zeitgleich mit dem deutschsprachigen Autorenpreis, bei dem Stücke von Sören Hornung, Esther Becker, Leon Engler, Ulrike Syha, Carsten Brandau und Rinus Silzle im Rennen sind (Sa+So, 21.+22.4., je ab 13.30 Uhr, Alter Saal). Die Texte werden in szenischen Lesungen in Deutsch präsentiert. Zudem gibt‘s Konzerte, Partys und Gespräche. -fd