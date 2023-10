35 Jahre Vocalensemble Rastatt

Bach in neuem Gewand.

Neu ist es tatsächlich, was die BesucherInnen des Jubiläumskonzerts erwartet: Festlich besetzte, nur fragmentarisch erhaltene Kantaten Bachs in neuen Rekonstruktionen mit virtuosen Chören und farbig instrumentierten Arien: Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 190, Alles, was von Gott geboren BWV 80 und Ehre sei Gott in der Höhe BWV 197.

Spektakulär ist die Rekonstruktion der letzten Kantate, von der nur das Libretti und die letzten Sätze erhalten sind. Hier hat der Herausgeber Pieter Dirksen das jubelnde „Gloria“ mit Pauken und Trompeten aus der h-Moll-Messe als Eingangschor mit deutschem Text eingesetzt. Zuletzt war das Vocalensemble Rastatt mit der h-moll-Messe in John Neumeiers Ballett „Dona nobis pacem“ im Festspielhaus Baden-Baden zu hören.

Solisten sind Miriam Feuersinger (Sopran), Terry Wey (Alt), Florian Sievers (Tenor) und Sebastian Noack (Bass). Es spielen und singen das Originalklangorchester Les Favorites und der Jubilar, das Vocalensemble Rastatt. Die Leitung hat Holger Speck. Das Programm wird auch für das Label Carus in Koproduktion mit dem SWR für CD produziert. -rw