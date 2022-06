36. Hohenloher Kultursommer

Die ländliche Idylle mit ihren Schlössern und Klöstern, Kirchen und Keltern bildet die Kulisse des „Hohenloher Kultursommers“.

Im Juni ist er in vollem Gange. Mit Tanzmusik aus dem kaiserlichen Wien von Walzer über Polka bis zum Ländler bringt das Concilium Musicum Wien den Rittersaal von Schloss Neuenstein in Wallung (Fr, 3.6., 18.30 Uhr). An selber Stelle spielt Joseph Moog mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn das Klavierkonzert Nr. 9 von Wolfgang Amadeus Mozart (Sa, 4.6., 18 Uhr). Am Sa, 11.6. besteht die Wahl zwischen Kammermusik vom Barock bis in die Gegenwart mit dem Duo Palatino (Flöte und Gitarre; 18 Uhr, Burgkapelle Schloss Stetten) und Jazz mit einem Tribut an Nat King Cole vom Neal Richardson Quintet (18 Uhr, Schloss Neuenstein).

Pilgerwege sind ein zentrales Thema des „Kultursommers“ 2022: Der „Thementag Pilgerwege“ (19.6.) startet mit einer Multivisions-Bilder-Matinee zum Jakobsweg mit dem Abenteurer Michael Fleck aus Crailsheim (11 Uhr, Kloster Schöntal). Natürlich wird auch selbst Schritt gemacht: Ein geführter Spaziergang mit dem Historiker Dr. Mark Tobias Wittlinger führt über 3,5 Kilometer Teilstrecke des Jakobsweges vom Kloster Schöntal zur Wallfahrtskapelle Neusaß (Start: 14.30 Uhr, Kloster Schöntal).

Zurück im Kloster gibt das galizische Ensemble Camiño musikalische Einblicke in die Traditionen der „Cantareiras“ – hier klingen die Tamburine und Jakobsmuscheln (So, 19.6., 17 Uhr). Auch die Jagstmühle in Mulfingen-Heimhausen liegt am Jakobsweg. Hier rezitiert Rudolf Guckelsberger Texte vom 13. Jhd. bis in die Gegenwart, u.a. von Cees Nooteboom und Hape Kerkeling, begleitet von Barbara Gräsle an der Gitarre und einem Tapas-Büfett (Fr, 24.6., 18.30 Uhr).

Die Capella Antiqua Bambergensis entführt an der Schwäbisch Haller Großcomburg, einem weiteren Jakobsweg-Teilstück, ins Mittelalter. Zu hören gibt es Pilgerlieder, volksliedartige Tänze, französische Schalmeien, arabische Trommeln und deutsche Lauten (Sa, 25.6., 18 Uhr). Ein Jubiläumskonzert feiert das 100-jährige Bestehen der Akademie Kupferzell. Mit voller Brass-Power geht die Reise von Fanfaren über Ballettmusik bis zu Swing- und Jazz-Klassikern (So, 26.6., 17 Uhr, Schloss Kupferzell, Open Air). -fd