37. Stunde der Kirchenmusik: Mann singt

Das Männervokalensemble „Mann singt“ stellt bei vier Konzerten im Südwesten sein Programm für den internationalen Chorwettbewerb in Dänemark vor und hat dafür eine besondere Auswahl weltlicher und geistlicher A-cappella-Stücke zusammengestellt.

Ein Teil davon bildet zugleich den Wettbewerbsbeitrag des Ensembles bei den „European Choir Games“ 2025 in Aarhus. Nach dem Erfolg beim „Männerchorfestival“ in Cornwall 2022 tritt „Mann singt“ sowohl im Wettbewerb für Kammerchöre als auch in der Kategorie „Geistliche Musik“ an. In den Wochen vor dem Wertungssingen wird das Programm in vier Konzerten in Mühlacker, Heilbronn, Walldorf bei Heidelberg und Karlsruhe präsentiert. Es steckt voller spannungsreicher Kontraste: Ein spätromantisch-opulenter Volksliedsatz von Max Reger tritt neben einen Psalm von Darius Milhaud; es gibt fein gewebte polyfone Musik des Renaissancekomponisten Jacobus de Kerle, Mendelssohn-Bartholdy oder zwei Vertonungen des „Ave Maria“.

Zudem singt das Ensemble Stücke aus den Tavernen des Baskenlands, von den Feldwegen Südost-Englands, aus den gotischen Kathedralen Frankreichs und den einsamen Wäldern des Saarlands. -rw