38. Hohenloher Kultursommer

Traditionell eröffnet wird der „Kultursommer“ im Rittersaal von Schloss Neuenstein.

Am So, 1.6., 19 Uhr, spielt das Württembergische Kammerorchester Heilbronn mit Daniel Ottensamer Klarinette und Stephan Koncz (Cello & Leitung) Werke von Brahms, Strauß und Bartók. An gleicher Stelle spielt am Sa, 7.6., 19 Uhr, die Dutch Swing College Band. Im Barocksaal auf Schloss Langenburg gastiert tags drauf, So, 8.6., 18 Uhr, das renommierte Alliage Quintett mit Werken von Mendelssohn, Bernstein, Holst u.a.

Ein komplett neues Format startet am Sa+So, 15.+16.6.: In Kloster Schöntal steht in Vorträgen, Gesprächsrunden, Musikbeispielen und Konzerten der Mensch und Komponist Johannes Brahms im Mittelpunkt. -rw