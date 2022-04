39. Heidelberger Stückemarkt

Neue Sichten auf klassische Stoffe und feministische Perspektiven stehen im Fokus beim Festival für aktuelle Gegenwartsdramatik.

Los geht’s mit dem Gewinnerstück des „AutorInnenpreises“ 2021, „Maria Magda“ von Svenja Viola Bungarten (29.4.). Bei den Autorenlesungen werden szenische Manuskripte von Philipp Gärtner, Miriam V. Lesch, Leo Meier, Ivana Sokola, Paula Thielecke und dem Diezem Kollektiv vorgestellt (30.4.+1.5.). Den „Nachspielpreis“ machen Sibylle Berg („In den Gärten oder Lysistrata Teil II“), Thomas Melle („Ode“) und Sivan Ben Yishai („Die Tonight, Live Forever oder Das Prinzip Nosferatu“) unter sich aus. Ins Rennen um den „Jugendstückepreis“ gehen Konradin Kunze („C0n5p1r4.cy. Keine Zufälle“), Angela Lehner („Vater Unser“) und Juliane Pickel („Krummer Hund“).

Am 3.5. wird mit „Löwenherzen“ von Nino Haratischwili das Siegerstück des „Mülheimer Kinderstückepreises“ gezeigt. Gastland 2022 ist Spanien und mit Lesungen (7.+8.5.) sowie Gastspielen von Los Bárbaraos, José M. Mora (7.5.), Agrupacíon Señor Serrano und Theatro Nacional São João & Voadora vertreten. Das Format „Netzmarkt“ zeigt Theater im digitalen Raum, dabei sind Produktionen aus dem Berliner Gorki Theater, der Rampe in Stuttgart sowie die Smartphone-App „Loulou“. Neu beim „Stückemarkt“: der „SWR-Hörspielpreis“, dessen Gewinner 2021, „Peeling Oranges“ von Patty Kim Hamilton“, am 30.4. auf SWR2 gesendet wird. Acht Uraufführungen als Gastspiele von deutschen Theatern flankieren das Programm. -fd