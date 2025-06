4. Kinderkonzert: Reise durch Amerika

Das letzte Kinderkonzert der Spielzeit bezieht die junge Generation unmittelbar ein, wenn wieder einmal an „geteilten Pulten“ gespielt wird.

Nach einer langen Vorbereitungsphase gehen Mitglieder des Mittelstufenorchesters vom Helmholtz-Gymnasium mit der Badischen Staatskapelle auf eine musikalische Reise durch die USA. In Gesellschaft von Komponisten wie Leroy Anderson, Bernstein oder Frederick Delius führt sie u.a. nach New York und Florida und zeigt die besonderen Landschaften Nordamerikas auf. Natürlich steht auch ein Ausflug in die Filmstudios von Hollywood und ein Besuch eines Broadway Musicals auf dem Programm. Dirigent & Moderator: Ulrich Wagner. -rw