4. Meisterkonzert: Julian Rachlin & Sarah McElravy
Bühne & Klassik // Artikel vom 19.12.2025
Julian Rachlin, international gefragter Dirigent und weltberühmter Geiger, ist beim vierten „Meisterkonzert“ als Geiger und am Dirigentenpult zu erleben.
Als neuer Artistic-Partner der Dt. Staatsphilharmonie RP führt Rachlin in zwei ausgewählten Werken durch das bezaubernd bunte Märchenreich der „Nussknacker“-Suite von Tschaikowsky. In der „Sinfonia concertante“ für Violine und Viola von Mozart finden Rachlin und seine Duopartnerin und Ehefrau, die preisgekrönte kanadische Geigerin und Bratschistin Sarah McElravy, zu einer musikalischen Symbiose – Violine und Viola scheinen zu einem achtsaitigen Instrument zu verschmelzen. -rw
Fr, 19.12., 19.30 Uhr, Konzerthaus, Karlsruhe
WEITERE BÜHNE & KLASSIK-ARTIKEL
48. Internationale Händel-Festspiele Karlsruhe
Bühne & Klassik // Artikel vom 20.02.2026
Auch wenn Georg Friedrich Händel persönlich nie in Karlsruhe war, ist sein Name seit fast einem halben Jahrhundert mit der Fächerstadt verbunden.Weiterlesen … 48. Internationale Händel-Festspiele Karlsruhe
Moving Shadows
Bühne & Klassik // Artikel vom 31.01.2026
Dieses weltweit gefeierte Theater des Kölner Ensembles Die Mobilés stellt nicht erst seit dem Gewinn bei „La France a un incroyable talent“, dem französischen „Supertalent“, 2012 in Paris alles in den Schatten!Weiterlesen … Moving Shadows
Abba – Dancing Queen am Hotdog-Stand
Bühne & Klassik // Artikel vom 30.01.2026
Nach dem „Waterloo im Bällebad“ gibt’s die Übersteigerung.Weiterlesen … Abba – Dancing Queen am Hotdog-Stand
Bruchsaler Neujahrskonzert 2026
Bühne & Klassik // Artikel vom 18.01.2026
Entstanden 1887 bietet das letzte spätromantische Orchesterwerk von Brahms lyrische Melodiebögen bis hin zu Tänzen im ungarischen Ton.Weiterlesen … Bruchsaler Neujahrskonzert 2026
Breaking The Waves
Bühne & Klassik // Artikel vom 18.01.2026
Die freigeistige Bess lebt in einer tiefreligiösen Gemeinde an der Küste Schottlands.Weiterlesen … Breaking The Waves
3. Kammerkonzert
Bühne & Klassik // Artikel vom 18.01.2026
Eine ungewöhnliche Besetzung mit vier Violen und Cello biete das dritte Kammerkonzert.Weiterlesen … 3. Kammerkonzert
König Kristina
Bühne & Klassik // Artikel vom 17.01.2026
Kristina von Schweden, die schon mit fünf Jahren Thronfolgerin wird, ist eine der radikalsten queeren Figuren des 17. Jh.Weiterlesen … König Kristina
Martina Lechner – „Ich mach dann mal Musical“
Bühne & Klassik // Artikel vom 12.01.2026
Die österreichische Stimme aus der Revue „Himmlische Zeiten“ gibt ihr Solo.Weiterlesen … Martina Lechner – „Ich mach dann mal Musical“
German Gents
Bühne & Klassik // Artikel vom 11.01.2026
Das erste Konzerthighlight der Christuskirche gleich im Januar.Weiterlesen … German Gents
Kommentare
Einen Kommentar schreiben