4. Meisterkonzert: Julian Rachlin & Sarah McElravy

Julian Rachlin, international gefragter Dirigent und weltberühmter Geiger, ist beim vierten „Meisterkonzert“ als Geiger und am Dirigentenpult zu erleben.

Als neuer Artistic-Partner der Dt. Staatsphilharmonie RP führt Rachlin in zwei ausgewählten Werken durch das bezaubernd bunte Märchenreich der „Nussknacker“-Suite von Tschaikowsky. In der „Sinfonia concertante“ für Violine und Viola von Mozart finden Rachlin und seine Duopartnerin und Ehefrau, die preisgekrönte kanadische Geigerin und Bratschistin Sarah McElravy, zu einer musikalischen Symbiose – Violine und Viola scheinen zu einem achtsaitigen Instrument zu verschmelzen. -rw