40 Jahre „Weingartner Musiktage Junger Künstler“

Mit einem Jahr Verzögerung feiern die „Weingartner Musiktage Junger Künstler“ ihr 40. Jubiläum.

Das Festival zur Förderung der Stars von morgen startet mit den BundespreisträgerInnen von „Jugend musiziert“ und dem Deutschen Musikwettbewerb, den 2021 das Trio E.T.A. (Geige/Cello/Klavier) gewann (Fr, 8.10., 19 Uhr, Turmzimmer im Rathaus). „Ins Licht“ singt sich der Jugendkonzertchor der Chorakademie Dortmund mit dem A-cappella-Requiem von Herbert Howells (Sa, 9.10., 20 Uhr, Ev. Kirche). R.E.T. Chamber Brass stehen für Blechbläser-Kammermusik auf höchstem Niveau (So, 10.10., 19 Uhr, Kath. Kirche) und Maciej Frackiewicz ist mit nur 32 schon einer der wichtigsten Akkordeonvirtuosen heutzutage (Fr, 15.10., 20 Uhr, Autohaus Morrkopf).

Louise Lotte Edler (Sopran), Felipe Freitas (Horn) und Matteo Weber (Klavier) sind die „New Talents“ im Festsaal „Zum Goldenen Löwen“ (Sa, 16.10., 20 Uhr) und mit Klakradl trifft geselliges Humptata auf große Lyrik im Kärtner Dialekt (So, 17.10., 10.30 Uhr, Gewächshaus Stärk). Kika-Moderator Juri Tetzlaff erzählt mit den Pianistinnen Alisa und Shion-Linda Kratzer das Andersen-Märchen vom Sandmann für Kinder und Erwachsene (So, 17.10., 15 Uhr, Goldener Löwe). Mit der Vokalband Unduzo schließen die „Musiktage“ stimmgewaltig, komisch wie tiefgründig ab (So, 17.10., 19 Uhr, Gewächshaus Stärk). -fd