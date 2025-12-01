43. Akzente an Heiligabend

Als Gäste begrüßen Rockpoet Wolfgang Abendschön und seine Akzente-Band neben Stadtdekan Thomas Schalla den Meister des Ober- und Untertongesangs und Pferdekopfgeigenspieler Epi aus der Mongolei sowie Poetry-Slammer Stefan Unser aus Malsch.

Die Stadtkirche ist bereits ab 22 Uhr geöffnet. Mehr zum Jahresauftakt der ökumenischen Reihe „Zwischenspiele für die Seele“ (So, 11.1., 19 Uhr, Kleine Kirche) s. Timer. -pat