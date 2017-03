5. European Dance Award

Zum fünften Mal zeichnen Baden-Baden Events und die Tanzschule Gutmann aus Freiburg Europas beste Tanzshow mit dem „Golden Colibri“ aus.

Antreten beim „European Dance Award“ werden sechs Formationen verschiedener Stile von Standard bis Latein, von Salsa bis Hip-Hop; eine Expertenjury und das Publikum küren den mit 5.000 Euro bedachten Gewinner. Fürs Tanzvergnügen der Gäste sorgen eine Band und zwei DJs.

Der freie Eintritt ins Baden-Badener Casino krönt den Ballabend. Tischkarten gibt es ab 54 Euro, Flanierkarten ohne Sitzplatzanspruch ab 32 Euro – oder umsonst bei uns: INKA verlost 3 x 2 Stück. Teilnahme per E-Mail bis So, 30.4. an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „European Dance Award“. -pat