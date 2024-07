5. Kammerkonzert: „String Things“

Das „5. Kammerkonzert“ widmet sich unter dem Titel „String Things“ Kompositionen für Streicherensemble.

Franz Schuberts „Quintett für zwei Violinen, Viola und zwei Violoncelli C-Dur“, auch beim Ballettabend „Saiten/Sprünge“ zu hören, wurde nur wenige Monate vor seinem Tod vollendet und ist daher ebenso Spätwerk wie das „Souvenir de Florence“ von Tschaikowski. In Andenken an die Toskana trägt dieses Werk, trotz in d-Moll geschrieben, den heiteren Klang leichter Abendmusik. -sb