5. Komische Nacht Karlsruhe

Bühne & Klassik // Artikel vom 17.03.2024

Der international hoch angesehene thailändische Komponist Narongrit Dhamabutra dringt in „The Portraits Of Three Temples“ tief in die Welt buddhistischer und feudaler Traditionen Thailands ein und feiert in „Centennial Light“, einem Auftragswerk für das SWDKO, das Licht, das ausgeht von tätiger Menschenliebe.