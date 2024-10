5. Komische Nacht Rastatt

Bei diesem „Comedy-Marathon“ bleibt das Publikum, wo es ist.

Die durch Auftritte im „Quatsch Comedy Club“ und bei „Nightwash“ bekannten Künstler sind es, die zwischen ihren 20-minütigen Auftritten rotieren, während die Gäste Sprachwitz sowie das gastronomische Angebot ihres bevorzugten Spielorts genießen.

Bei der fünften „Komischen Nacht Rastatt“ (Do, 7.11.) treten an: Jakob Friedrich, Pete The Beat, Fee Brembeck, Sertaç Mutlu und Glenn Langhorst. Locations: Lehner’s Wirtshaus (ausverkauft), Rheinau Pub, Schnick-Schnack, Schnitzel Bräu und Wild Bills Saloon. -pat