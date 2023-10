50 Jahre BBK-Landesverband Ba-Wü

Dieses Jahr wird Michael Endes Märchenroman „Momo“ 50 Jahre alt – genau wie der BBK-Landesverband Ba-Wü.

Liedermacher Rainer Markus Wimmer nimmt dies zum Anlass, um mit Torsten Steudinger (Bass) ein Benefizkonzert zugunsten des Fördervereins des BBK Karlsruhe zu spielen, in dem er selbst Mitglied ist. Das Programm „Ihm ging es um die Kunst“ mit Liedern, Texten und Geschichten von und über Michael Ende ist in enger Zusammenarbeit mit dessen Freund und Lektor Roman Hocke entstanden.

Der Förderverein des BBK präsentiert dazu eine Ausstellung der Jahresgaben aus den vergangenen Jahren, die an diesem Abend auch von Nichtmitgliedern erworben werden können. Eintrittskartenreservierung per E-Mail an info@bbk-karlsruhe.de. -pat