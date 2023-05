55. Klosterkonzerte Maulbronn

Johannes Kepler war der wohl bekannteste Klosterschüler in Maulbronn.

Über ihn hat Karsten Gundermann ein Oratorium geschrieben, mit dem die Klosterkonzerte Maulbronn in die Saison starten. Der lyrische Tenor Marcus Ullmann leiht Kepler seine Stimme, der Chor des Evangelischen Seminars kommentiert die wissenschaftlichen Erkenntnisse des Astronomen, die auch per Videoprojektion erfahrbar werden. Mit dabei sind Sopranistin Sophie Sauter, das große Orchester der Klosterkonzerte, das Gambenconsort „Les Escapades“ und die Grenzing-Orgel (Sa, 13.5., 20 Uhr+So, 14.5., 18 Uhr). Zum Zehnjährigen der Orgel gestaltet Bezirkskantor Thorsten Hülsemann ein Konzertprogramm rund um die Inhalte von Christi Himmelfahrt und Pfingsten und die damit verbundenen Elemente Luft und Feuer: Die „Air“ von Bach und ein Satz aus Messiaens „L’Ascension“ sind die bekanntesten Werke, hinzu kommen Choralbearbeitungen von Bach und Mendelssohn und Musik von Böhm, Dupré und Guilmant (Do, 18.5., 18 Uhr).

Um die Elemente Feuer und Wasser dreht sich das Familienfest an Himmelfahrt (18.5., 11-18 Uhr). Eine Seifenblasenwerkstatt lädt zum Mitmachen, eine Feuerakrobatikshow zum Staunen ein. Auch Führungen durch das Kloster sind im Angebot. Es folgen zwei Kammerkonzerte: Bratschist Manuel Hofer leitet das Stuttgarter Kammerorchester und gibt zugleich den Solisten. Der zeigt, dass Bratsche weit mehr als bloß begleiten kann, bewiesen bei Bach und Mozart, in Hindemiths „Trauermusik“ und in „Lachrymae“ von Britten (Sa, 20.5., 20 Uhr). Das Pindakaas Saxofon Quartett und Léon Berben an Cembalo und Orgel sorgen für seltene Klangkombinationen. Musikalisch geht’s durch die Jahrhunderte, von Couperin und Pachelbel bis zu Copland und Pärt (So, 21.5., 18 Uhr, jeweils Klosterkirche).

Im Juni gibt es Konzerte mit dem Organisten Nathan Laube (8.6.), dem Duo David Orlowsky (Klarinette) und David Bergmüller (Laute, 9.6.), Musik für Streichtrio mit Alin Pogostkina, Nimrod Guez und Danjulo Ishizaka (11.6.), dem Maulbronner Kammerchor mit dem Kammerchor Consono (17.6.), dem Mandolinistin Avi Avital mit dem Staatsorchester Darmstadt (18.6.) und dem multikulturellen Ensemble um Renaud Garcia-Fons (30.6.). -fd