56. Klosterkonzerte Maulbronn

In 25 „Klosterkonzerten“ präsentieren sich in Maulbronn“ zwischen 18.5. und 29.9. wieder eine Vielzahl renommierter KünstlerInnen und Ensembles beim Musikfestival im Weltkulturerbe.

Das Eröffnungskonzert am Sa, 18.5. in der Klosterkirche gibt das von Thomas Hengelbrock gegründete Balthasar-Neumann-Orchester, eines der renommiertesten Ensembles Alter Musik. Auf dem Programm von „Zu Gast bei Bach & Telemann“, geleitet von Trompeter Moritz Görg und Geiger Andrea Rognoni, stehen festliche Werke der Barockkomponisten, die immer wieder auch prunkvolle Orchestermusik schufen.

„Vision In Flames“ heißt es am Do, 30.5., wenn der 23-jährige Shootingstar Aurel Dawidiuk als Organist gastiert – er ist auch Dirigent und Pianist und spielt Werke von Bach, Schumann, Bruckner oder César Franck. Calefax zählen weltweit zu den großen Kammermusikformationen. Sie haben das Format des Holzbläserquintett revolutioniert, indem sie die Besetzung ein veränderten: Sie spielen mit Oboe, Klarinette, Saxofon, Bassklarinette und Fagott u.a. barockes, Dvořáks „Amerikanisches Streichquartett op. 97“ und Gershwin (Fr, 31.5., 20 Uhr, Laienrefektorium).

Anfang Juni lässt dann die Lautten Compagney Berlin, eines der arriviertesten und kreativsten deutschen Barockensembles, eine im 17. Jh. gebräuchliche Musizierpraxis wieder aufleben: Ein sogenanntes „Broken Consort“: Das Ensemble nimmt um einen runden Tisch Platz, um miteinander zu musizieren. Gemeinsam lassen sie Musik aus der Zeit des Westfälischen Friedens 1648 erklingen, u.a. von Schütz und Monteverdi. Die MusikerInnen werden gleichzeitig zu historischen Figuren und zitieren Texte des 17. Jh. von Philosophen, Künstlern, Gelehrten, Dichtern (So, 2.6., 20 Uhr). Peter Holder, der Organist des britischen Königshauses in Westminster Abbey, gastiert am Sa, 15.6., 18 Uhr, mit einem britischen Programm.

Tags drauf, So, 16.6. ist ab 18 Uhr ein Geschwisterduo im Laienrefektorium zu erleben: Baiba Skride (Violine) und Lauma Skride (Klavier) spielen Sonaten von Beethoven Ravel und Prokofjew. Mehr zu den Konzerten folgt im Juni, sehr gut erkauft bis ausverkauft sind die Konzerte am 8. und 9.6. (Wanderkonzerte) sowie die Konzerte am 6. und 7.7. (Café del Mundo, Romain Leleu Sextet). Der Vorverkauf ist daher angeraten! -rw