6. Ettlinger Poetry Slam

Wenn sich das Who’s who der deutschen Slam-Szene zum sechsten Mal in Ettlingen trifft, ist unter Moderation von Stefan Unser alles erlaubt, was sich mit Stimme, Körper und einem Textblatt in sechs Minuten machen lässt.

Am Ende bestimmt das Publikum, ob Khaaro (Hamburg), Tobias Hoffmann (Ravensburg), Björn Rosenbaum (Dortmund), Laura Gommel (Heidelberg), Moritz Konrad (Karlsruhe), Marius Loy (Esslingen) oder Max Madjé (Köln/Berlin) als Sieger von der Bühne gehen. -pat