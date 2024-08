6. Improfestival Karlsruhe

Das „Improfestival Karlsruhe“ ist das größte seiner Art in Deutschland und findet 2024 zum sechsten Mal statt.

Vom 24.8. bis 1.9. wird die ganze Bandbreite der spontanen Kunstform dargeboten. In 23 Workshops und 18 verschiedenen Shows (alle auf Englisch) geben Gäste aus der ganzen Welt ihr Wissen weiter und zeigen, was sie können. Die Shows finden dabei täglich von 26. bis 31.8. um 19, 20.30 und 21.45 Uhr im Marotte-Theater statt. Zwölf der Shows werden von einem internationalen Festivalensemble produziert, das aus Darstellern aus Griechenland, Frankreich, den Niederlanden, den USA, Malaysia und anderen Ländern besteht.

Zusätzlich gibt es sechs Shows von Gastgruppen u.a. aus Dänemark, Spanien und England. Das Spektrum reicht von der preisgekrönten Show „The King’s Whim“, die eine mittelalterliche Geschichte zwischen einem Hofnarr und einem Autor zeigt, bis hin zu „I Will Survive“, einer Show die sich dem Thema der Aids-Krise in den 90ern widmet. Speziell entwickelt ist die Show „True & Just – The History of Karlsruhe“, bei der sich internationale Gäste durch die wahre Geschichte Karlsruhes inspirieren ließen. Ein wahrer Publikumsliebling war 2023 die Gruppe Super Cut aus Dänemark, die spontan einen Western improvisierte und sich dieses Jahr dem Filmgenre der Buddy-Cop-Filme widmet. -rw