6. Sinfoniekonzert: „Mahlers Fünfte“

An Gondeln hat Gustav Mahler sicher nicht gedacht, als er das Adagietto für seine fünfte Sinfonie komponierte.

Viscontis Film „Tod in Venedig“ ist schuld daran, dass wir heute bei diesen Streicher- und Harfenklängen an die Lagunenstadt denken. Komponiert hat er die Abendstimmung am Wasser aber in seinem Komponistenhäuschen am Wörthersee in den Alpen.

Es spielt die Badische Philharmonie Pforzheim unter GMD Robin Davis mit Oboist Omer-Itzhak Posti; der Finalist des „ARD-Musikwettbewerbs“ ist auch Solist in Richard Strauss’ Konzert für Oboe und kleines Orchester. -rw