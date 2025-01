6. Tanzbiennale Heidelberg

Unter dem Motto „United By Dance“ findet vom 1. bis 9.2. die sechste Ausgabe der „Tanzbiennale Heidelberg“ statt.

An neun Tagen im Februar präsentiert die Tanzallianz in Heidelberg Tanz auf höchstem Niveau. Den Startschuss gibt die Premiere des diesjährigen Jugendtanzprojekts „Touch Taff“ am Sa, 1.2. um 18 Uhr im Zwinger 1. Mit dem Projekt präsentiert das Festival zum ersten Mal ein inklusives Tanzstück mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit und ohne Behinderung. Offiziell eröffnet wird die „Tanzbiennale“ am selben Abend mit „Mellowing“ von Christos Papadopoulos und dem Dance On Ensemble um 20.30 Uhr in der Hebel-Halle. Das international erfolgreiche Dance On Ensemble wurde 2015 für Tänzer ab 40 Jahren gegründet.

Bei der „Tanzbiennale Heidelberg“ präsentiert es eine puristische Choreografie zu den Themen Gemeinschaft und Zusammenhalt. Im Anschluss an die Eröffnung laden das Unterwegs Theater Heidelberg und das Theater und Orchester Heidelberg zur Eröffnungsparty ins nahe Autohaus CC1 ein. In den darauffolgenden Festivaltagen folgt ein Gastspielprogramm aus aller Welt mit hochkarätigen internationalen Gastspielen wie „Yo florencio“ des spanischen Tänzers Joaquín Collado, „Khôra“ von Astrid Boons aus Belgien oder „Böack Lights“ von Mathilde Monnier, einer Ikone der französischen Danse Contemporaine.

Auf dem Programm stehen insgesamt 15 Gastspiele aus acht Ländern, die die Vielfalt der zeitgenössischen Tanzsprache in die Säle des Theaters und Orchesters Heidelberg sowie die Hebel-Halle und die Heiliggeistkirche bringen. „Das internationale Gastspielprogramm der ,Tanzbiennale Heidelberg‘ 2025 verspricht ein aufregendes Spektrum an Tanzstilen, Generationen und Kulturen vom kraftvollen ,Encantado‘ der brasilianischen Choreografin Lia Rodrigues bis zur Talentschau des renommierten Nederlands Dans Theater 2“, so Iván Peréz, Kurator und Künstlerischer Leiter des Dance Theatre Heidelberg.

Drei Abende stehen für die Tanzvielfalt Baden-Württembergs: Neben der etablierten „Tanzgala Ba-Wü“ zum Festivalabschluss zeigen an zwei weiteren Festivalabenden Choreografen aus dem Bundesland ihre Arbeiten. In zwei Ausgaben der „Ba-Wü-Choreografen 1“ (So, 2.2., Hebel-Halle; Fr, 7.2., Zwinger 1) ist die aus vier unterschiedlichen Choreografien bestehende Auswahl des Kuratorenteams zu sehen. Ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Partys, Fotoausstellungen, Workshops, Tanzfilmen und einem Tanzbiennale-Café im Foyer des Theaters und Orchesters Heidelberg bildet den Rahmen des Festivals. -rw