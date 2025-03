7. Komische Nacht Karlsruhe

Bei diesem erfolgreichen Livecomedyformat kann man bis zu fünf hochkarätige Acts erleben.

Das Beste dabei: Die Gäste bleiben in ihrem Lieblingslokal sitzen, während die Showacts zwischen den Auftrittsorten rotieren – „Comedymarathon“ für die Künstler und ein gemütlicher, ausgelassener Abend mit bester Unterhaltung für die Gäste!

Bei der siebten „Komischen Nacht“ sind Benni Stark, Christin Jugsch, David Werker, Marius Jung, Johannes Floehr und Mia Pittroff am Start. -rw

Mitmachen & Gewinnen: Wir verlosen 3 x 2 Tickets für die Auftritte im Brauhaus Kühler Krug. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Comedymarathon“ bis Do, 3.4. Wer sich nicht aufs Losglück verlassen möchte: tickets.inka-magazin.de.