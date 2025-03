75 Jahre Badische Landesbühne – „Das Jubiläum!“

Im März 1949 kündigte Franz Mosthav mit einem Rundschreiben an die Bürgermeister der Städte im Raum Heilbronn seine Vision eines mobilen Theaters für die Region an.

Im September wurde das Kulturwerk Württemberg-Baden gegründet – der Vorläufer der Badischen Landesbühne. „Das Jubiläum!“ zieht sich bereits als roter Faden durch die Spielzeit 2024/25 und findet jetzt seinen Höhepunkt im großen Festwochenende: Alle Programmsparten beteiligen sich – Schauspiel, Junges Theater, Bürgertheater, Theaterpädagogik sowie der Freundeskreis.

Die Ausstellung „75 Jahre Badische Landesbühne“ (Eröffnung: 18 Uhr), die Jubiläumsgala und die Uraufführung des Dokumentarfilms „Immer unterwegs“ (19 Uhr) läuten am Fr, 4.4. das Programm ein. Highlights am Sa, 5.4. sind Aufführungen des Ein-Personen-Stücks „Event“ (20.30 Uhr) von John Clancy, in dem sich Intendant Wolf E. Rahlfs wieder als Schauspieler zeigt, und des Theaterprojekts „Tagebuch Rumänien. Temeswar“ (18 Uhr, auch So), ein Gastspiel des Deutschen Staatstheaters Temeswar.

Dazu gibt’s Filmvorführungen alle zwei Stunden (ab 12.15 Uhr, auch So) und eine Jubiläumsparty mit DJ Chilly E (21.45 Uhr). Am So, 6.4. heißt es von 12 bis 18 Uhr „Tag der offenen Türen“ mit Musikalischem, Nachdenklichem und Performativem. Der „Märchenland-Marathon“ bietet im Theater Treppab Nonstoplesungen für alle ab vier, dazu werden alle Räume von Garderobe bis Büro und Tiefgarage bis Kassenraum mit Kurzszenen, Lesungen, Aktionen für Kinder und Kurzführungen bespielt. -pat