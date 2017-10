7th & 8th Night Of The Profs & Skrjabins Klaviermusik

In zwei Konzerten stellen sich die „Profs“ der HfM vor.

Bei der 7th Night am Mi, 18.10. ab 19.30 Uhr, dem Vorstellungskonzert von Christian Ostertag (Violine, Foto), spielen mit ihm seine Kollegen Johannes Lüthy, Viola, László Fenyö, Violoncelle. Maria Stange, Harfe und Kalle Randalu, Klavier Werke von Brahms, Kodály, Camille Saint-Saëns und Alan Ridouts „Ferdinand, der Stier“ von 1974. Bei der 8. „Night Of The Profs“ am 14.11. stehen Maria-Elisabeth Lott (Detmold), Violine und Sontraud Speidel, Klavier auf der Bühne.

Ein weiteres Highlight: Vor über 100 Jahren reicherte Alexander Skrjabin die Musik in seinem „Prometheus“ um eine visuelle Ebene an. Das Orchesterstück enthält einen Abschnitt für ein Farbenklavier, das bei der Uraufführung mit einem stummen „clavier à lumière“ umgesetzt wurde. Skrjabin gilt als Vorzeigebeispiel für Synästhesie in der Musik. Konstantin Shamray, Mekhla Kumar, Ashley Hribar und Stefan Ammer führen am 20.10. alle zehn Klaviersonaten des Russen im Zusammenspiel mit Lichtprojektionen atmosphärischer Opalfarben auf. -fd